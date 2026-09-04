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26 minuti fa

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Ferrari contro Mercedes: il GP d’Italia 2026 parte subito con una sfida serratissima a Monza! Nella nuova puntata di Motor News, Giorgio Piola, direttamente dall’Autodromo Nazionale di Monza, ci offre la sua analisi tecnica dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Italia.

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