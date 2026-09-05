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Dal grande talento di Treviso alla Nazionale, dalla Francia alla SuperLega, fino alla seconda vita della sua carriera a Reggio Calabria. Davide Saitta racconta in FOCUS una carriera lunga quasi venticinque anni, fatta di aspettative, momenti difficili, rinascite, vittorie e leadership.

Un grande palleggiatore della sua generazione, capace di conquistare l’argento agli Europei 2013, il campionato francese con Paris Volley e, negli ultimi anni, di diventare il cervello e il leader di una Domotek Reggio Calabria protagonista di una straordinaria cavalcata verso la Serie A2.

Ma c’è anche il Saitta più personale: i rimpianti, la Nazionale, la generazione di mezzo tra due epoche d’oro del volley italiano, la scelta di esporsi pubblicamente sulla partita di Natale nel 2019, il rapporto con la fede e la famiglia, fino alla nuova generazione di palleggiatori italiani.

Con uno sguardo anche agli Europei 2026 e ai giovani talenti del ruolo: Paolo Porro, Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza e Bryan Argilagos.

🎙️ In FOCUS gli atleti non parlano soltanto dei risultati: raccontano le scelte, le difficoltà, le persone, le emozioni e tutto ciò che esiste dietro la loro carriera sportiva.

#FOCUS #OASport #DavideSaitta #Pallavolo #Volley #Volleyball #SerieA2 #NazionaleItaliana #EuropeiVolley #DomotekReggioCalabria

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conduce Alice Liverani

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