L’ospite di oggi è Angela Procida, bronzo nei 50 dorso S2 alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Singapore 2025. L’atleta classe 2000 racconta una stagione caratterizzata da alcune difficoltà fisiche e dall’incertezza legata all’organizzazione degli Europei paralimpici, in programma a Koaceli, in Turchia, dal 7 al 12 settembre.

L’azzurra ci porta dentro la propria quotidianità di allenamento, tra lunghi spostamenti per raggiungere la piscina, carichi di lavoro e nuove strategie per affrontare la gara.

Ampio spazio anche al rapporto con l’agonismo e alla gestione della pressione: dalla finale paralimpica di Parigi al lavoro sulla progressione di gara, fino alla consapevolezza acquisita dopo aver raggiunto il grande obiettivo della medaglia paralimpica.

Procida sarà protagonista in Turchia nei 50 e 100 dorso, gare nelle quali è rispettivamente campionessa e vicecampionessa europea in carica, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici della categoria.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Il percorso di avvicinamento agli Europei di Koaceli

Le difficoltà fisiche e organizzative affrontate durante la stagione

Il rapporto di Angela con i 50 e 100 dorso

La gestione dell’emozione e della pressione in gara

Il racconto della finale paralimpica di Parigi

Il lavoro in allenamento

L’esperienza nel tiro con l’arco paralimpico e i suoi benefici

Gli obiettivi di Angela per gli Europei in Turchia

La crescita della concorrenza e del movimento paralimpico

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