Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

37 secondi fa

il

Giornata da incorniciare per il tennis italiano! 🇮🇹 Arrivano tre vittorie importanti nel tabellone maschile.

Flavio Cobolli firma una splendida rimonta contro Francisco Comesana e conquista la decima vittoria stagionale nei tornei del Grande Slam. Lorenzo Musetti supera senza particolari problemi quello che alla vigilia poteva rappresentare uno spauracchio, Arthur Fery. Mattia Bellucci domina Marton Piros, lasciandogli appena sei game.

Vi aspettiamo in diretta dalle ore 8.00 su TennisMania, il canale YouTube di OA Sport!

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

#Tennis #USOpen #Cobolli #Musetti #Bellucci #TennisMania #OASport

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità