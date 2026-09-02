La Formula 1 arriva a Monza! Chi è il vero favorito per vincere il GP d’Italia 2026? Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti ci preparano al weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, facendo il punto sul Mondiale e sullo stato di forma di piloti e team prima dell’appuntamento più atteso dai tifosi italiani. 🇮🇹 Si arriva al Tempio della Velocità con Kimi Antonelli leader del Mondiale: 242 punti contro i 183 di George Russell e Lewis Hamilton.