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US Open 2026, pronostico rispettato nelle semifinali femminili di New York! 🎾

Elena Rybakina, nuova numero 1 del mondo, rimonta Coco Gauff e conquista la finale. Dall’altra parte del tabellone, Aryna Sabalenka domina Jessica Pegula con una prestazione super

Sarà quindi una finale Rybakina-Sabalenka, senza giocatrici statunitensi e con una sfida che replica quella dell’Australian Open di inizio stagione.

Ne parliamo in diretta alle 12:00 a TennisMania, sul canale YouTube OA Sport, con analisi, commenti e tutte le vostre domande sulla finale femminile degli US Open! 🇺🇸🎾

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#USOpen #USOpen2026 #Rybakina #Sabalenka #Tennis #TennisMania #OASport #WTA

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