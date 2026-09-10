Niente da fare per le azzurre, che dopo un brutto primo tempo realizzano una rimonta storica contro l’Australia, passando dal -26 a giocarsi la partita nell’ultimo possesso. Il cuore dell’Italia però non basta, e sono le Opals ad aggiudicarsi la partita 82-80 a nostro sfavore. Dalla regia e ritrovata intraprendenza di Cocca Verona, alla sorpresa e decisiva Vittoria Blasigh, analizziamo e commentiamo la partita, con la convinzione che questo sia solo un assaggio di ciò che questo gruppo può realizzare a livello mondiale.

📌 Nel video potrai scoprire:

La clamorosa rimonta dell’Italia dal -26

La reazione delle azzurre dopo un primo tempo complicato

Come l’Australia è riuscita a conquistare la vittoria per 82-80

La prestazione e la ritrovata intraprendenza di Cocca Verona

L’impatto decisivo di Vittoria Blasigh

Le chiavi tecniche e tattiche della sfida contro le Opals

Il carattere e la resilienza mostrate dall’Italia

Perché questa squadra può rappresentare il futuro del basket femminile italiano

L’analisi di un Mondiale che lascia comunque grandi indicazioni per le azzurre

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