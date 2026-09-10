Nuovo appuntamento con Bike Today insieme a Gian Luca Giardini e con un ospite d’eccezione: Paolo Savoldelli.

Al centro della puntata la cronometro della Vuelta a España, con Enric Mas protagonista di una grande prova in Maglia Rossa. Lo spagnolo ha difeso alla grande il primato, mantenendo un importante vantaggio su Primož Roglič e Felix Gall in vista del gran finale.

Parliamo anche di Tadej Pogačar e di quanto la sua assenza si stia facendo sentire sul piano dello spettacolo e dell’incertezza della corsa, prima di spostare lo sguardo sul prossimo grande appuntamento: il Mondiale di ciclismo.

E proprio in ottica iridata analizziamo le prospettive dell’Italia, che può guardare con fiducia alla sfida mondiale.

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