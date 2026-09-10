In questa puntata di FOCUS incontriamo Giulio Lombardi, uno dei protagonisti della nuova generazione del fioretto italiano. Dagli esordi nel Circolo Fides di Livorno ai titoli europei giovanili, passando per le medaglie in Coppa del Mondo e l’oro conquistato agli Europei Assoluti 2026 con l’Italia, Giulio ci racconta il suo percorso dentro e fuori dalla pedana.

Un’intervista autentica e ricca di emozioni in cui scopriremo cosa significa crescere in uno dei movimenti schermistici più forti del mondo, convivere con aspettative importanti e trasformare le difficoltà del passaggio tra i senior in un trampolino verso il successo.

Parleremo dei momenti che hanno segnato la sua carriera, delle sfide vissute in Nazionale, della chiamata last minute agli Europei di Antony, dei suoi sogni mondiali e olimpici e del lato più umano di un ragazzo che sta scrivendo il proprio futuro nella scherma italiana.

FOCUS è il format di OA Sport che racconta gli atleti come raramente vengono raccontati: non solo risultati e medaglie, ma storie, emozioni, sacrifici e quei dettagli che spesso restano nascosti dietro le grandi imprese sportive.

🏆 Una chiacchierata intensa per conoscere davvero Giulio Lombardi e il futuro del fioretto azzurro.

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Conduce Alice Liverani.