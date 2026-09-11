Europei volley, Italia subito vincente nonostante la pioggia! Romanò, Giannelli e Balaso dopo il 3-0
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L’Italia parte con il piede giusto agli Europei 2026 di volley maschile! A Piazza del Plebiscito di Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi superano 3-0 la Svezia, al termine di un esordio particolare e condizionato anche dalla pioggia.
Il maltempo costringe infatti le due squadre a diverse interruzioni durante il primo set, ma quando la pioggia concede finalmente tregua emerge la superiorità dei campioni del mondo. L’Italia soffre qualcosa in ricezione, ma riesce a prendere progressivamente il controllo della partita, facendo la differenza in tutti i fondamentali e senza permettere alla Svezia di mettere realmente in discussione il risultato.
Una vittoria importante per iniziare nel modo migliore la corsa europea e lasciarsi alle spalle una serata resa complicata dalle condizioni atmosferiche.
Nel servizio realizzato da Luciano De Gregorio da Napoli, le interviste ai protagonisti dell’esordio azzurro: il CT Ferdinando De Giorgi, Yuri Romanò, Simone Giannelli e Fabio Balaso. Le loro parole e l’analisi di Italia-Svezia nella puntata speciale di Volley Night!
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