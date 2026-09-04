Andrea Fondelli cambia prospettiva, ma non lascia la pallanuoto. Dopo una carriera vissuta da protagonista in vasca, l’ex campione azzurro affronta una nuova sfida: costruire il futuro della Pro Recco nel ruolo di Responsabile del settore giovanile e dell’Academy.

Nella nuova puntata di Waterpolo Preview ripercorriamo insieme a Fondelli i passaggi più significativi della sua lunga carriera, fino alla proposta di incarico dirigenziale ricevuta dalla Pro Recco e all’inizio di questa nuova avventura nel club presieduto da Maurizio Felugo.

Al centro dell’intervista soprattutto il futuro: come si costruisce un settore giovanile vincente? Come si accompagna un talento dalla formazione fino alla prima squadra? E quale può essere il contributo di un grande club alla crescita dei giocatori destinati, eventualmente, anche alla Nazionale?

Spazio anche all’Italia, che ha chiuso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con un percorso perfetto: sei vittorie in sei partite e medaglia d’oro, conquistata superando 18-14 il Montenegro nella finale.

Dalla vasca alla scrivania, cambia il ruolo ma non l’ambizione: Andrea Fondelli racconta il suo passato da campione e il progetto con cui vuole contribuire alla costruzione della Pro Recco del futuro.

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