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Ospiti di Talent Zone di oggi sono i tuffatori vicecampioni d’Europa Simone Conte e Raffaele Pelligra. Entrambi romani e amici da sempre, i due rispettivamente classe 2007 e 2008, raccontano l’esperienza dell’argento nella piattaforma da 10m a Parigi. Tra la narrazione dei loro inizi sportivi e del loro amore per i tuffi Raffaele e Simone ricordano anche i primi successi insieme con l’oro iridato ai mondiali giovanili del 2024 e i sogni per il futuro. Due atleti molto diversi, dal tipo di preparazione mentale al modo di approcciare la gara, eppure uniti da un legame, che, a detta loro “ci fa saltare un po’ più in alto”.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

* Il racconto della medaglia d’argento agli Europei

* L’amicizia di lunga data tra Simone e Raffaele

* Come sono arrivati al mondo dei tuffi

* Il primo grande traguardo insieme: l’oro ai Mondiali giovanili 2024 di Rio

* Come organizzano gli allenamenti durante la stagione

* Il rapporto nella coppia sincro

* Come affrontano la paura e gli errori nei nuovi tuffi

* Gli obiettivi olimpici e i progetti di studio

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