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5 minuti fa

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ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d

Ospiti di Talent Zone di oggi sono i tuffatori vicecampioni d’Europa Simone Conte e Raffaele Pelligra. Entrambi romani e amici da sempre, i due rispettivamente classe 2007 e 2008, raccontano l’esperienza dell’argento nella piattaforma da 10m a Parigi. Tra la narrazione dei loro inizi sportivi e del loro amore per i tuffi Raffaele e Simone ricordano anche i primi successi insieme con l’oro iridato ai mondiali giovanili del 2024 e i sogni per il futuro. Due atleti molto diversi, dal tipo di preparazione mentale al modo di approcciare la gara, eppure uniti da un legame, che, a detta loro “ci fa saltare un po’ più in alto”.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

* Il racconto della medaglia d’argento agli Europei
* L’amicizia di lunga data tra Simone e Raffaele
* Come sono arrivati al mondo dei tuffi
* Il primo grande traguardo insieme: l’oro ai Mondiali giovanili 2024 di Rio
* Come organizzano gli allenamenti durante la stagione
* Il rapporto nella coppia sincro
* Come affrontano la paura e gli errori nei nuovi tuffi
* Gli obiettivi olimpici e i progetti di studio

🔍 Parole chiave: Simone Conte, Raffaele Pelligra, Talent Zone, tuffi, piattaforma 10 metri, tuffi sincro, vicecampioni europei, Europei tuffi, Mondiali giovanili 2024, Rio 2024, tuffi Italia, tuffatori italiani, Olimpiadi, Los Angeles 2028

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