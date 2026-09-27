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Giovanni De Gennaro è campione d’Europa nel Kayak Cross Individual! Nell’ultima giornata degli Europei di canoa slalom a Ivrea arriva anche il bronzo di Lucia Pistoni. Due medaglie che portano a nove il bottino dell’Italia, terza nel medagliere con due ori, tre argenti e quattro bronzi: un risultato senza precedenti per la canoa slalom azzurra nella rassegna continentale.

Dopo i podi nel Team Event e nelle prove di K1 e C1, il Kayak Cross completa un Europeo da ricordare davanti al pubblico di casa. In questo video, le interviste ai protagonisti a cura della Federazione Italiana Canoa Kayak.

💬 Qual è stato il momento più emozionante dell’Europeo di Ivrea? Raccontacelo nei commenti e iscriviti al canale per seguire la canoa azzurra.

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