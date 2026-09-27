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24 secondi fa

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George Russell vince il GP dell’Azerbaijan 2026 e batte Max Verstappen per appena 196 millesimi dopo un finale ad altissima tensione. Partito dalla pole position, il pilota Mercedes conquista la terza vittoria stagionale e accorcia le distanze da Kimi Antonelli nella corsa al titolo.

A Baku la Red Bull piazza due piloti sul podio, con Verstappen secondo e Isack Hadjar terzo. La Ferrari resta fuori dalla top 3: Charles Leclerc chiude quarto, Lewis Hamilton sesto. In mezzo a loro Antonelli, quinto dopo essere scattato dalla sedicesima posizione.

Biagio Maglienti e Giorgio Piola analizzano il duello per la vittoria, le ripartenze dopo le Safety Car, la rimonta di Antonelli e gli equilibri del Mondiale di Formula 1.

💬 Russell può tornare davvero in lotta per il titolo? Scriveteci la vostra opinione nei commenti e iscrivetevi al canale per le prossime analisi.

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