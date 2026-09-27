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Luna Rossa conquista Napoli! Nella giornata conclusiva della seconda Regata Preliminare dell’America’s Cup, l’equipaggio italiano vince entrambe le regate di flotta e supera Team New Zealand nel match race, chiudendo in trionfo tre giorni di sfide.

Dopo la vittoria ascoltiamo le parole dei protagonisti: Peter Burling, Maria Giubilei, Quentin Delapierre, Paul Goodison, Andy Maloney ed Ellie Aldridge raccontano emozioni, bilanci e momenti decisivi della regata preliminare.

Qual è stato il momento più bello di questa tre giorni a Napoli? Scrivilo nei commenti e iscriviti al canale per seguire i prossimi appuntamenti dell’America’s Cup.

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