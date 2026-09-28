Argento mondiale nel 2025 nella 4×150 mista e bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2026 nei 400 pinne. Dal 2022 è una presenza fissa ai Mondiali, con piazzamenti di vertice anche nelle gare individuali e nelle staffette. E tutto questo continuando a lavorare normalmente durante l’anno, senza essere un atleta professionista. Ora lo aspetta il Mondiale di Sharm El Sheikh: Paolo De Pasquale. 🏊‍♂️🫧🇮🇹

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conduce Alice Liverani