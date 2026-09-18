Un ponte ideale che unisce le spiagge della Romagna e il meraviglioso Golfo di Trieste, fondendo la grande passione per la vela con la sfida concreta della transizione ecologica. In questo video speciale, registrato in studio, approfondiamo i segreti e le grandi novità della 58ª edizione della Barcolana insieme a Dean Bassi, vicepresidente della Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG).

Dalle 95 miglia nautiche della regata d’avvicinamento Go to Barcolana da Ravenna – Trofeo Gruppo Hera fino ai progetti di sostenibilità ambientale portati avanti dai giovani velisti, scopriamo cosa significa davvero vivere la filosofia “Be Barcolana” quest’anno. Buona visione!»

Benvenuti nel canale ufficiale! In questo approfondimento dedicato alla Barcolana 2026, la regata velica più grande del mondo, ospitiamo in studio Dean Bassi, vicepresidente della Società Velica di Barcola e Grignano.

Esploriamo insieme il valore strategico della rotta che unisce Ravenna a Trieste attraverso la Sfida Adriatica, analizzando l’impatto logistico, le novità del programma ufficiale dal 1° all’11 ottobre 2026 e l’importanza cruciale della sostenibilità ambientale e del progetto SCART del Gruppo Hera.

📌 In questo video:

0:00 – Introduzione alla rotta Ravenna-Trieste e alla Barcolana 58

🌶️ – La rete dell’Alto Adriatico e la “Sfida Adriatica”

⛵ – Le grandi novità e lo slogan “Be Barcolana”

🌿 – Sostenibilità, giovani talenti e pulizia del territorio

🔗 Link utili e iscrizioni:

Sito ufficiale: www.barcolana.it

Contatti SVBG: vicepresidente@svbg.it

#Barcolana2026 #GoToBarcolana #Vela #Trieste #Ravenna #Hera #Sport #Sostenibilita #Regata #AltoAdriatico