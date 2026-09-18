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Felicioni e Scontenti torna dopo il GP di Madrid 2026. Ma questa volta Luca Preti ha un problema: trovare i Felicioni è molto più difficile del previsto! Nella nuova puntata della rubrica di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti provano come sempre a stilare la lista di chi lascia il weekend di Formula 1 con il sorriso e di chi, invece, ha parecchi motivi per essere scontento.
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