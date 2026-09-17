Dal trionfo mondiale al doppio podio europeo: Simone Cerasuolo ospite di Sprint Zone

Simone Cerasuolo è l’unico nuotatore italiano che può fregiarsi del titolo di campione mondiale in carica, conquistato nei 50 rana ai Mondiali di Singapore. Il fuoriclasse azzurro è protagonista di una nuova puntata di Sprint Zone, nella quale ripercorre passato, presente e futuro della sua luminosa carriera.

Cerasuolo torna sull’Europeo di Birmingham, concluso con sentimenti contrastanti. Nei 100 rana ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nuotando in 58”90, un crono di valore internazionale che lo proietta definitivamente nel gotha della specialità.

Resta invece qualche rimpianto per l’argento ottenuto nei 50 rana alle spalle del compagno di Nazionale Nicolò Martinenghi. Dopo aver dominato batterie e semifinali con tempi di altissimo livello, Cerasuolo non è riuscito a ripetersi nella gara decisiva, lasciando il titolo europeo al campione olimpico.

Il titolo mondiale di Singapore, il rapporto e la rivalità sportiva con Martinenghi, l’esplosione nei 100 rana, le emozioni di Birmingham e i prossimi grandi obiettivi: Simone Cerasuolo si racconta senza filtri ai microfoni di OA Sport TV.

Conduce Enrico Spada, con la partecipazione di Alessia Polieri, ex compagna di allenamenti di Cerasuolo e talent di OA Sport, e del giornalista Giandomenico Tiseo.

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