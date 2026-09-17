Altri video
Amedeo Tessitori è pronto per una nuova stagione da protagonista con la Reyer Venezia. Dopo una stagione chiusa con la finale Scudetto e vissuta come uno dei punti di riferimento della squadra, l’obiettivo è continuare a crescere e puntare a risultati importanti.
Nell’intervista a Basket Base, Tessitori fa il punto sulla nuova annata della Reyer, sugli obiettivi di squadra e sulle sue ambizioni personali. Il primo appuntamento è già alle porte con l’imminente Supercoppa Italiana Tortona, poi sarà tempo di affrontare una nuova stagione di Serie A e la sfida europea in EuroCup.
Sullo sfondo resta anche la Nazionale italiana, con una qualificazione ai Mondiali da conquistare
📌 Nel video potrai scoprire:
* Gli obiettivi della Reyer Venezia per la nuova stagione
* Il bilancio di Amedeo Tessitori dopo la finale Scudetto
* Le ambizioni personali del centro azzurro
* La sfida della Supercoppa Italiana contro Tortona
* Le prospettive della Reyer in Serie A
* Il ruolo di Tessitori all’interno della squadra
* La corsa alla qualificazione ai Mondiali
🔍 Parole chiave: Amedeo Tessitori, Reyer Venezia, Basket Base, Venezia basket, Supercoppa Italiana, Tortona, Serie A basket, EuroCup, Nazionale italiana basket, Italbasket, qualificazioni Mondiali basket, Mondiali basket, finale Scudetto, basket italiano, pallacanestro italiana, Amedeo Tessitori Nazionale.
#BasketBase #Basket #AmedeoTessitori #ReyerVenezia #Venezia #SupercoppaItaliana #Tortona #SerieABasket #EuroCup #Italbasket #NazionaleItaliana #MondialiBasket #Pallacanestro #BasketItaliano #OASport