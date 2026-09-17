Amedeo Tessitori è pronto per una nuova stagione da protagonista con la Reyer Venezia. Dopo una stagione chiusa con la finale Scudetto e vissuta come uno dei punti di riferimento della squadra, l’obiettivo è continuare a crescere e puntare a risultati importanti.

Nell’intervista a Basket Base, Tessitori fa il punto sulla nuova annata della Reyer, sugli obiettivi di squadra e sulle sue ambizioni personali. Il primo appuntamento è già alle porte con l’imminente Supercoppa Italiana Tortona, poi sarà tempo di affrontare una nuova stagione di Serie A e la sfida europea in EuroCup.

Sullo sfondo resta anche la Nazionale italiana, con una qualificazione ai Mondiali da conquistare

📌 Nel video potrai scoprire:

* Gli obiettivi della Reyer Venezia per la nuova stagione

* Il bilancio di Amedeo Tessitori dopo la finale Scudetto

* Le ambizioni personali del centro azzurro

* La sfida della Supercoppa Italiana contro Tortona

* Le prospettive della Reyer in Serie A

* Il ruolo di Tessitori all’interno della squadra

* La corsa alla qualificazione ai Mondiali

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