Dalle medaglie mondiali ed europee giovanili alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, fino ai grandi risultati nel circuito internazionale. Marta Bertoncelli è ormai una delle protagoniste della canoa slalom italiana.

Nel 2026 è arrivata ai piedi del podio ai Mondiali e, pochi giorni fa, a Vaires-sur-Marne ha conquistato una splendida medaglia di bronzo in Coppa del Mondo, rimontando dalla nona posizione dopo le batterie.

In FOCUS Marta racconta la sua crescita, le Olimpiadi, la gestione dell’errore, la componente mentale della canoa slalom, la pressione dei grandi appuntamenti e le ambizioni per il finale di stagione, tra la finale di Coppa del Mondo e gli Europei di casa a Ivrea.

🎙️ FOCUS è il format di OA Sport che porta gli atleti davanti alla telecamera per raccontarne non solo i risultati, ma anche le emozioni, le difficoltà, le scelte e la persona che esiste dietro ogni grande prestazione.

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conduce Alice Liverani