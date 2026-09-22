Nuovo appuntamento con Sprint Zone: ospite della puntata il tecnico romano Giorgio Frinolli, protagonista di un’analisi approfondita sulla stagione dei suoi atleti e sulle prospettive future dell’atletica italiana.
Il focus principale sarà su Zaynab Dosso, dominatrice della stagione indoor e campionessa mondiale dei 60 metri, ma protagonista di un’annata all’aperto sui 100 metri inferiore alle aspettative. Frinolli affronterà anche il delicato tema del futuro della loro collaborazione, che potrebbe non essere rinnovata.
Spazio poi a Lorenzo Simonelli, impegnato nel percorso di recupero dopo l’intervento al tendine d’Achille, e ad Alessandro Sibilio, altro grande protagonista dell’atletica azzurra. Riflettori accesi anche su Eric Marek, velocista emergente e atleta da seguire con grande attenzione nelle prossime stagioni.
Tra bilanci, infortuni, preparazione e nuovi obiettivi, Giorgio Frinolli racconta il presente e il futuro dei suoi atleti ai microfoni di Sprint Zone.
Conduce Ferdinando Savarese.
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