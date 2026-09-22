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l Mondiale di Montreal 2026 si apre subito con due medaglie per l’Italia nelle prove a cronometro.
In questa puntata di Bike Today con ospite Gian Luca Giardini analizziamo le prime gare della rassegna iridata: Filippo Ganna conquista una splendida medaglia d’argento, arrendendosi soltanto a un Remco Evenepoel semplicemente superiore, mentre arriva un’altra preziosa medaglia d’argento con Nicolas Milesi tra gli under 23.
Ottimo anche il quarto posto di Elisa Longo Borghini, che sfiora il podio nella prova femminile e conferma le ambizioni dell’Italia in questo Mondiale.
Un avvio subito positivo per la spedizione azzurra: due medaglie d’argento e la sensazione che l’Italia possa essere protagonista anche nelle prossime gare di Montreal.
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