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Quanto è diventato difficile guidare davvero una Formula 1 moderna? Dopo il weekend del Minardi Day a Imola, Beatrice Frangione e Luca Preti aprono una nuova settimana di Motor News guardando al prossimo appuntamento del Mondiale: il GP dell’Azerbaijan 2026 a Baku. Una settimana più corta del solito. perchè il Gran Premio si correrà sabato 26 settembre alle ore 15.00 locali sul Baku City Circuit.

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