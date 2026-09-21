L’Italia è ai quarti di finale degli Europei di volley maschile 2026! Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi superano 3-0 la Danimarca negli ottavi di finale e proseguono la propria corsa continentale. Dopo un primo set più combattuto, la Nazionale ha progressivamente preso il controllo della sfida, imponendosi con i parziali di 25-22, 25-16, 25-11.

A Volley Night analizziamo il momento dell’Italia e quello che ci ha raccontato finora l’Europeo. Arrivano segnali importanti dai giocatori di palla alta: Yuri Romanò, Mattia Bottolo e Daniele Lavia stanno offrendo risposte convincenti, con Lavia che sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il brutto infortunio di un anno fa.

In cabina di regia continua a brillare Simone Giannelli, capace di alternare magie, precisione e continuità nella distribuzione. Ma una parte importante della puntata sarà dedicata soprattutto ai centrali della Nazionale italiana, reparto che sta offrendo qualità, fisicità e tante soluzioni a De Giorgi. Riflettori in particolare su Pardo Mati, ultimo arrivato nel gruppo azzurro e già diventato un punto fermo della squadra.

E chi meglio di Andrea Gardini per parlare del ruolo del centrale? Ospite di Volley Night uno dei grandi protagonisti della Generazione di Fenomeni, tre volte campione del mondo con l’Italia e attuale allenatore del Galatasaray in Turchia.

A condurre la puntata Luciano De Gregorio, insieme a Paolo Cozzi e Laura Partenio. Analisi, tecnica e approfondimenti sull’Italia agli Europei e sulla strada che conduce verso le medaglie.

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