MotoGP e Formula 1 protagoniste della nuova puntata di Motor News! Analizziamo tutto ciò che è accaduto nel fine settimana del Gran Premio d’Austria 2026, segnato dal successo di Jorge Martin nella Sprint Race e dalla vittoria di Pedro Acosta nella gara domenicale.

Weekend complicato per Marc Márquez, tornato a inseguire dopo una prova ricca di difficoltà, mentre Marco Bezzecchi lascia l’Austria con punti importanti per la classifica. Quali indicazioni ha offerto il Red Bull Ring? Acosta può diventare il nuovo riferimento della MotoGP? E cosa non ha funzionato per Márquez?

Nella seconda parte spazio alla Formula 1, con la presentazione del Gran Premio dell’Azerbaijan sul velocissimo circuito cittadino di Baku: favoriti, possibili sorprese, insidie del tracciato e temi principali del prossimo appuntamento del Mondiale.

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