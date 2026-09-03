Ospite d’onore della puntata di oggi è il pluricampione paralimpico Simone Barlaam, intervistato con la collaborazione della giornalista del Sole 24 Ore e Rai Giulia Riva.

L’azzurro racconta l’anno particolare in avvicinamento agli Europei paralimpici, dei quali fino all’ultimo non si sono conosciute né la sede né la data e ai quali, solo successivamente, l’Italia ha deciso di partecipare.

Un anno nel mezzo del quadriennio paralimpico, perfetto per sperimentare: così ha fatto il campione delle Fiamme Oro, che ha trascorso alcuni mesi tra Spagna e Giappone, per poi passare l’anno a Roma, frequentando un’Accademia d’Arte.

Tra le difficoltà logistiche e fisiche affrontate durante la stagione, Simone ci regala un insight sulla spedizione azzurra e su quelle che saranno le sue gare in Turchia.

📌 Nel video potrai scoprire:

L’anno di avvicinamento agli Europei paralimpici

Le difficoltà legate all’organizzazione e alla sede della competizione

La scelta dell’Italia di partecipare agli Europei

Il percorso di Simone tra Spagna, Giappone e Roma

L’esperienza all’Accademia d’Arte

Le difficoltà fisiche e logistiche affrontate durante l’anno

La spedizione azzurra e le aspettative per le gare in Turchia

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