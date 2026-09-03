Fabrizio Donato è l’ospite del nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone!
Per il tecnico ed ex fuoriclasse del salto triplo una stagione da incorniciare, grazie agli straordinari risultati ottenuti dai suoi atleti. Al centro della puntata naturalmente Andy Diaz, protagonista di un’annata eccezionale con il titolo mondiale indoor e quello europeo outdoor nel triplo.
Spazio anche alla crescita dei giovanissimi fratelli Inzoli: Daniele, campione mondiale Under 20 a Eugene, e Francesco, protagonista di un enorme salto di qualità culminato con il prestigioso sesto posto agli Europei e il titolo conquistato ai Giochi del Mediterraneo.
Con Fabrizio Donato analizzeremo il lavoro che sta dietro a questi risultati, la crescita dei suoi talenti e le prospettive future, con lo sguardo già rivolto all’ultimo grande appuntamento della stagione: la finale della Diamond League, dove Andy Diaz andrà a caccia del quarto trofeo del Diamante.
Conduce: Ferdinando Savarese
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