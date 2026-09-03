Tutto su Italia-Svezia, il quarto di finale degli Europei 2026 che ha rimesso le azzurre di fronte alla squadra di Isabelle Haak. Nella nuova puntata di Volley Night analizziamo a caldo la sfida bis tra le due Nazionali, dopo il precedente confronto disputato nella fase a gironi.

Spazio all’analisi della prestazione dell’Italia, alle chiavi tecniche e tattiche del match e al confronto con una Svezia costruita attorno alla potenza offensiva di Isabelle Haak, una delle grandi protagoniste di questo Europeo.

In studio Simona Bastiani, Alessandro Gennari e Paolo Cozzi, pronti a commentare quanto accaduto sul campo e a rispondere alle vostre domande e curiosità.

Ospite della puntata il tecnico Giovanni Torchio, con il quale approfondiremo i temi più interessanti emersi dal quarto di finale e analizzeremo il percorso dell’Italia nella fase decisiva della competizione.

Una puntata da vivere insieme, tra commenti a caldo, analisi tecnica, protagoniste e vostre domande.

#VolleyNight #ItaliaSvezia #ItalVolley #NazionaleFemminile #IsabelleHaak #Volley #Pallavolo #EuropeiVolley #EuroVolley #VolleyFemminile #GiovanniTorchio #PaoloCozzi #SimonaBastiani #AlessandroGennari #OASport #OASportTV