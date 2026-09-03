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Sconfitta clamorosa all’esordio per Jódar contro il qualificato cinese Bu! Nell’era Open non era mai successo che una testa di serie così bassa, n. 12, raccogliesse appena 4 game contro un lucky loser in una partita di uno Slam.
Esce un altro protagonista atteso al secondo turno: Nakashima, sconfitto in tre set nel derby statunitense con Michelsen.
Giornata negativa per gli italiani: fuori Guerrieri, Passaro viene rimontato e Berrettini non riesce a superare l’ostacolo Navone. Sorride Paolini, che conquista invece l’accesso al terzo turno nel derby con Stefanini.
Vi aspettiamo in diretta a TENNISMANIA alle ore 12:15 sul canale YouTube di OA Sport.
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