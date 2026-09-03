Mario Andretti, Ferrari, Monza 1982. Bastano tre nomi per raccontare una delle imprese più affascinanti nella storia della Formula 1. La puntata storica di questa settimana di Motor News è dedicata a Mario Andretti, uno dei piloti più completi e versatili nella storia del motorsport. Beatrice Frangione, insieme a Giorgio Piola, ci riporta al Gran Premio d’Italia del 1982, nel pieno di una delle stagioni più drammatiche mai vissute dalla Ferrari. Dopo la scomparsa di Gilles Villeneuve e il terribile incidente di Didier Pironi a Hockenheim, Enzo Ferrari decide di chiamare Mario Andretti per affiancare Patrick Tambay a Monza.