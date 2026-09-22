Neve, velocità, volo e record fuori scala: il secondo episodio di Red Bull For Reals ci porta alla scoperta di alcune delle imprese più spettacolari e adrenaliniche mai realizzate.

Il viaggio comincia ad Avoriaz, tra tetti completamente ricoperti di neve e ostacoli urbani trasformati in un terreno di gioco dallo sciatore freestyle Richard Permin. Tecnica, coraggio e creatività si fondono in evoluzioni mozzafiato, realizzate in uno scenario tanto affascinante quanto imprevedibile.

Dalla neve si passa ai motori con Marc Márquez, protagonista di un’incredibile esibizione in sella a una MotoGP su una pista innevata. Una sfida al limite dell’aderenza, nella quale velocità e controllo diventano ancora più estremi.

Spazio anche allo skydiving e alle grandi imprese realizzate in aria, fino a uno degli eventi più iconici nella storia degli sport estremi: il Red Bull Stratos. Felix Baumgartner ha ridefinito il concetto di limite lanciandosi dalla stratosfera e regalando al mondo immagini entrate nella leggenda.

A completare il secondo episodio è il record di Ryoyu Kobayashi, protagonista di un salto con gli sci semplicemente fuori scala. Un volo capace di spingere la disciplina verso una nuova dimensione e di dimostrare quanto lontano possa arrivare l’essere umano quando talento, tecnologia e coraggio si incontrano.

Terra, neve, cielo e acqua diventano il teatro di imprese apparentemente impossibili. Guarda il secondo episodio di Red Bull For Reals su OA Sport TV, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere i prossimi appuntamenti.

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