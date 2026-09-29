Patrick Head non è stato soltanto uno dei grandi ingegneri della storia della Formula 1. Per Giorgio Piola è stato un amico e, per molti aspetti, un maestro. Nella nuova puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione accompagna Giorgio Piola in un viaggio molto particolare nella storia della F1, dedicato a Sir Patrick Head, cofondatore insieme a Frank Williams di una delle squadre più importanti e vincenti della Formula 1