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A 103 km/h sui pattini. Tra le rapide della Patagonia. Su una ciminiera alta 360 metri. Il terzo episodio di Red Bull For Reals attraversa alcune delle sfide più spettacolari degli sport estremi.
Kjeld Nuis spinge la velocità sul ghiaccio fino a 103 km/h; Nouria Newman affronta la Patagonia Triple Crown in kayak; Janja Garnbret e Domen Škofič si misurano con la ciminiera di Trbovlje. Nel mezzo, spazio anche a freerunning e mountain bike.
Quale impresa ti ha impressionato di più? Scrivilo nei commenti e iscriviti al canale per i prossimi episodi di Red Bull For Reals.
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