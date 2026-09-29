Siamo in diretta su OA Sport TV da Bologna per l’evento dedicato al nuovo traguardo europeo dello sport in Emilia-Romagna. Dallo sport di base ai grandi eventi, dagli impianti all’inclusione: istituzioni, territori e atleti si incontrano per raccontare i risultati raggiunti e le prossime sfide.

L’appuntamento è martedì 29 settembre alle 12.30 nella Sala Fanti della Regione Emilia-Romagna. Dopo il videosaluto del presidente Michele de Pascale, intervengono l’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni e il presidente e fondatore di Aces Europe, Vincenzo Lupattelli.

Alla tavola rotonda, condotta da Federica Lodi, partecipano Marco Belinelli, Giulia Ghiretti, Giuliano Razzoli, Achille Abbondanza, Giancarlo Masini e Cristiano Previti. Spazio anche ai riconoscimenti per i territori protagonisti del circuito Aces Europe: Ferrara, Cattolica, Parma, Bellaria Igea Marina e Bobbio, oltre a Modena, Capitale Italiana del Volontariato 2026.

Segui la diretta e raccontaci nei commenti che cosa serve per rendere lo sport più accessibile nel tuo territorio.

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