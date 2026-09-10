La puntata storica di questa settimana di Motor News è dedicata a un campione speciale, scomparso troppo presto ma mai dimenticato: Elio De Angelis. Beatrice Frangione, insieme a Giorgio Piola, ripercorre alcuni dei momenti più significativi della carriera del pilota romano, protagonista di una Formula 1 straordinaria e difficile, nella quale riuscì a imporsi grazie a talento, sensibilità di guida e una velocità fuori dal comune. Dagli anni con la Lotus, al rapporto con Colin Chapman, fino alle sfide con alcuni dei più grandi campioni della sua generazione: la storia sportiva di De Angelis racconta un pilota capace di lasciare un’impronta profonda nella Formula 1 degli anni Ottanta. Ma questa volta i risultati, le monoposto e le gare rappresentano soltanto una parte del racconto.