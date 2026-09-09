Quante volte ti sei chiesto cosa spinga un atleta a buttarsi anima e corpo su pareti verticali impossibili, dove ogni respiro brucia e la gravità sembra raddoppiare? In questa imperdibile puntata di RUN2U del 2026 abbiamo fatto due chiacchiere con uno dei fuoriclasse più amati e irriverenti della corsa in montagna: Henri Aymonod, per tutti l'”Hombre Vertical”. Tra aneddoti sui suoi leggendari allenamenti in Valle d’Aosta, il significato del celebre grido “Ioffà!” e la filosofia di vita di chi sceglie di camminare a piedi nudi per restare connesso alla terra, scopriremo il lato più autentico, umano e scanzonato di un vero campione. Mettiti comodo e preparati a salire in quota con noi!

Nel cuore della stagione 2026, RUN2U incontra Henri Aymonod, dominatore incontrastato dei chilometri verticali e fuoriclasse dello scialpinismo. Dalle vittorie in Coppa del Mondo ai trionfi tricolori, passando per il legame viscerale con la sua terra e i tre gemelli di famiglia, Henri si racconta senza filtri in una chiacchierata intensa e divertente.

In questo episodio approfondiamo:

La genesi del soprannome “Hombre Vertical” e le sue stagioni d’oro.

Il dietro le quinte dei durissimi allenamenti sui muri delle Alpi.

Curiosità, abitudini insolite e il famoso tormentone “Ioffà!”.

I progetti futuri tra record e nuove sfide outdoor.

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