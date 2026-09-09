Ci siamo: l’Italia è pronta a iniziare il suo cammino agli Europei di pallavolo 2026!

È stata presentata ufficialmente questa mattina la prima sfida della Nazionale maschile, attesa domani dalla spettacolare partita contro la Svezia nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Alla vigilia dell’esordio europeo, Luciano De Gregorio ha raccolto le impressioni del CT della Nazionale Ferdinando De Giorgi e dell’alzatore e capitano azzurro Simone Giannelli, due dei grandi protagonisti dell’Italia campione del mondo chiamata ora a dare l’assalto al titolo continentale.

Spazio anche alle parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Federvolley Campania Guido Pasciari, per raccontare l’attesa di una città pronta a trasformare Piazza del Plebiscito in un grande palcoscenico internazionale della pallavolo.

🎙️ Le interviste di Luciano De Gregorio dalla presentazione ufficiale di Italia-Svezia, primo appuntamento degli azzurri agli Europei 2026.

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