Commentiamo l’esordio mondiale dell’Italia femminile a 32 anni dall’ultima partecipazione. Nel girone di ferro D, le azzurre affrontano per prime la Repubblica Ceca e la battono 63-54, non senza qualche difficoltà lungo il percorso. A fare la differenza sono la creatività di Matilde Villa e la sicurezza di Cecilia Zandalasini, unite alla compattezza di un gruppo che trova energia anche dalla panchina. Nella stessa giornata gli Stati Uniti di Paige Bueckers e Caitlin Clark travolgono la Cina, confermando il gap con il resto del mondo. Spazio anche alle altre gare della prima giornata di gironi.

Conducono: Sofia Altavilla, Federico Rossini e Andrea Ziglio

📌 Nel video potrai scoprire:

Come l’Italia ha sofferto e poi ribaltato la partita contro la Cechia

Le prestazioni di Matilde Villa e Cecilia Zandalasini

Il contributo della panchina azzurra

La corazzata USA: Bueckers e Clark demoliscono la Cina

Il quadro completo della prima giornata di gironi

Cosa aspettarsi dal prosieguo del girone D

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