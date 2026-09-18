Hai mai pensato a cosa succede nella testa di un grande allenatore mentre guarda il suo atleta soffrire sul rettilineo finale? In questa imperdibile puntata numero 41 di RUN2U (2026) abbiamo fatto un viaggio straordinario nel mondo dell’atletica leggera insieme a Vittorio Di Saverio, Direttore Tecnico del Gruppo Atletico Fiamme Gialle e figura chiave di European Athletics. Dai suoi trascorsi da eccezionale mezzofondista (3:41.9 sui 1500 indoor) fino alla gestione di campioni del calibro di Margherita Magnani e Giulia Viola, un’analisi lucida e appassionata sui colli di bottiglia del mezzofondo azzurro, l’evoluzione tecnologica e i segreti del rapporto umano tra coach e atleta. Un concentrato di competenza, visione e passione pura che non puoi assolutamente perderti!”

Benvenuti nella puntata 41 di RUN2U (2026)!

In questo episodio abbiamo il piacere di ospitare una delle figure più autorevoli dell’atletica leggera italiana e internazionale: Vittorio Di Saverio, Direttore Tecnico della sezione atletica delle Fiamme Gialle e membro del Working Group dei Club di European Athletics.

Con lui abbiamo sviscerato ogni aspetto di questo sport:

⚙️ Metodologia e Innovazione: Come sono cambiati i metodi d’allenamento dal suo personale nel 1997 ai ritmi vertiginosi dell’atletica moderna?

👔 Visione e Istituzioni: Il ruolo strategico dei gruppi sportivi militari, il vivaio giovanile e cosa l’Italia può imparare dai modelli di gestione dei club europei.

💙 Il Lato Umano: Dalla pista alla lavagna tattica, passando per la psicologia necessaria per guidare i migliori mezzofondisti azzurri verso la consacrazione internazionale.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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