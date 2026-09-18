Due anni fa giocava ancora a calcio e lavorava in cucina. Oggi Filippo Dezza è campione italiano assoluto dei 200 metri, finalista agli Europei e quinto italiano di sempre nella specialità.

Una storia fuori dagli schemi: nato e cresciuto a Brembate di Sopra, dopo anni di calcio Dezza scopre l’atletica soltanto nel 2024. Da quel momento comincia una crescita impressionante: 21″83 nel 2024, 20″79 nel 2025, 20″48 agli Assoluti 2026 e poi il 20″35 della semifinale europea, nuovo record personale e quinto tempo italiano di sempre.

A Birmingham arriva così una finale europea a soli vent’anni, appena due anni dopo l’inizio della sua avventura nell’atletica.

🎙️ In FOCUS Filippo Dezza racconta la sua incredibile trasformazione, il passaggio dal calcio alla pista, il lavoro, gli studi di ingegneria, la scoperta della velocità, la crescita tecnica e mentale e le ambizioni per il futuro.

FOCUS è il format di OA Sport che porta gli atleti davanti alla telecamera per raccontarne non solo i risultati, ma anche la persona, le scelte, le difficoltà e le storie che esistono dietro lo sport.

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conduce Alice Liverani