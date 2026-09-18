L’Italia chiude al primo posto la Pool A degli Europei di volley e può preparare gli ottavi di finale: domenica gli azzurri si trasferiranno a Torino per affrontare la Danimarca nella prima sfida a eliminazione diretta.

Contro una Slovenia ampiamente rimaneggiata e priva degli schiacciatori titolari Rok Mozic e Tine Urnaut, alla squadra di Ferdinando De Giorgi servivano due set per avere la certezza del primato. Giannelli e compagni hanno centrato subito l’obiettivo, giocando una buona pallavolo nei primi due parziali e mostrando lucidità nei momenti decisivi.

Determinante il servizio, con Mattia Bottolo grande protagonista dai nove metri. Dopo aver conquistato il primo posto nel girone, però, l’Italia ha abbassato il ritmo: l’ingresso di numerose seconde linee e un evidente calo di tensione hanno favorito la rimonta della Slovenia, capace di trascinare la partita al tie-break. Nel quinto set gli azzurri hanno ritrovato intensità, ordine e aggressività, dominando il parziale decisivo.

Tra le indicazioni più incoraggianti c’è la prova di Alessandro Michieletto, autore di 8 punti e impiegato per tutto il terzo set con grande efficacia. Una risposta importante in vista della fase a eliminazione diretta, nella quale il livello e la pressione cresceranno sensibilmente.

Quali risposte ha fornito Italia-Slovenia? Quanto può essere pericolosa la Danimarca? Quali saranno le scelte di De Giorgi negli ottavi? Ne parliamo nella nuova puntata di Volley Night.

Conduce Enrico Spada, con Laura Partenio, Paolo Cozzi e Davide Saitta, ex alzatore della Nazionale italiana.

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