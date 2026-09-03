Marco Di Felice è uno dei nomi emergenti del beach volley italiano e questa settimana è protagonista di Beach Zone.

Dopo i tanti risultati ottenuti a livello giovanile e il bronzo conquistato agli Europei Under 18, Di Felice sta iniziando a farsi spazio anche nel circuito dei grandi. In questa stagione, in coppia con Simone Fabbri, ha centrato anche l’accesso al tabellone principale, aggiungendo un altro tassello importante al proprio percorso di crescita.

Nello scorso weekend è arrivata un’altra grande soddisfazione: secondo posto al Future di Modena insieme a Davide Borraccino, con la corsa fermata soltanto in finale dalla coppia Andreatta/Acerbi.

Di Felice non sarà al via agli Europei Under 20 di Battipaglia, ma il presente racconta di un giovane che sta provando a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel beach volley italiano.

In questa puntata di Beach Zone, Marco Di Felice racconta il suo percorso, i risultati ottenuti, l’esperienza internazionale e le prospettive per il futuro.

Conducono Simona Bastiani ed Enrico Spada.

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