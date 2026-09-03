Due territori, due storie, una passione comune: il beach volley.

In questa puntata del viaggio nel mondo AIBVC incontriamo BVO Beach Volley Lecce, una delle realtà di riferimento del beach volley in Puglia e nel Salento, e Beach Volley Club Bologna, società nata nel 2010 da un gruppo di appena sei allievi e oggi diventata una delle principali realtà del territorio bolognese.

Parliamo di crescita delle società, formazione, settore giovanile, valori, aggregazione, eventi e del rapporto tra beach volley e territorio.

Da una parte la BVO Family, con i suoi percorsi tecnici, le attività durante tutto l’anno e gli eventi di rilevanza nazionale. Dall’altra il percorso del BVC Bologna, che in oltre quindici anni ha contribuito alla diffusione del beach volley a Bologna attraverso attività agonistica, formazione, iniziative sociali e attenzione alle nuove generazioni.

🎙️ Ospiti

Andrea Papi – BVO Beach Volley Lecce

Massimo Severi – Beach Volley Club Bologna

📲 Segui le società

🏐 BVO Beach Volley Lecce

Instagram: @beachvolleylecce

Facebook: BVO Beach Volley Lecce

🏐 Beach Volley Club Bologna

Instagram: @bvc_bo

#BeachVolley #AIBVC #BVO #BVOBeachVolley #Lecce #Salento #Bologna #BeachVolleyClubBologna #BeachVolleyItalia

Conduce Alice Liverani