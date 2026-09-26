Canoa Slalom, giornata da sogno a Ivrea: quattro medaglie azzurre agli Europei 🥇🛶

Giornata indimenticabile a Ivrea per la canoa slalom italiana, che nella tappa dedicata alle specialità olimpiche del Campionato Europeo conquista ben quattro medaglie.

Ad aprire le danze è l’atleta di casa Lucia Pistoni, che conquista l’argento nel K1 femminile alle spalle della polacca Zwolinska. Nel K1 maschile addirittura due italiani sul podio, alle spalle del dominatore della stagione, il ceco Krejci, già campione del mondo e ora anche campione continentale: argento per il giovane talento Xabier Ferrazzi, figlio d’arte e ormai realtà consolidata dello slalom azzurro, e bronzo per il campione olimpico di Parigi Giovanni De Gennaro.

Nel C1 maschile arriva infine uno splendido bronzo per Elio Maiutto, atleta di casa che si allena proprio su questo percorso.

Con l’aiuto della FederCanoa manderemo inoltre in onda uno Speciale Europei 2026, con le interviste esclusive a Lucia Pistoni, Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro.

📍 Ivrea | Campionato Europeo Canoa Slalom 2026

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