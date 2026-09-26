Luna Rossa Senior è ancora al comando della Regata Preliminare dell’America’s Cup a Napoli. La seconda giornata regala quattro regate di flotta, continui cambi di scenario e una classifica apertissima: Team New Zealand, Tudor Team Alinghi e Luna Rossa Women&Youth sono a poca distanza dall’equipaggio italiano.

Ora resta un’ultima regata di flotta per conquistare un posto nel match race. Luna Rossa riuscirà a difendere il primato?

Al termine della sesta prova abbiamo raccolto in zona mista le impressioni di Peter Burling, Maria Giubile, Margherita Porro e Giovanni Santi: sensazioni, bilancio della giornata e aspettative per la sfida decisiva.

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