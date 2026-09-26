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Luna Rossa al comando dopo Day 1 della Seconda Regata Preliminare di America’s Cup a Napoli 🌊⛵
Dopo oltre due ore di attesa per l’assenza di vento, si apre finalmente l’evento partenopeo dell’America’s Cup con due regate spettacolari per Luna Rossa Senior. L’equipaggio italiano chiude al secondo posto la prima regata, alle spalle degli americani, per poi conquistare la vittoria nella seconda manche della giornata.
Ottima prova anche per l’equipaggio Women&Youth di Luna Rossa, che termina il day 1 in quarta posizione: due regate complicate, ma che hanno confermato l’elevata velocità della barca italiana.
Al termine della prima giornata di regate, raccogliamo le voci a caldo dei protagonisti di Luna Rossa in zona mista: da Marco Gradoni a Gianluigi Ugolini, passando per Max Antoniazzi e Maria Vittoria Marchesini.