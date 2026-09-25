Dietro alle medaglie dei grandi campioni azzurri c’è un lavoro immenso fatto di programmazione, passione e visione del futuro. Nella 42ª puntata di RUN2U del 2026 abbiamo il piacere di ospitare Sergio Baldo, Direttore Tecnico dell’Atletica Leggera delle Fiamme Oro Padova e Presidente di FIDAL Veneto.

Con lui faremo un viaggio a 360 gradi nel mondo dell’atletica: dai segreti del raduno d’élite alle Terme Euganee insieme a stelle internazionali come Jacobs, Tamberi, Furlani e Iapichino, fino all’impegno quotidiano per la crescita dei giovani e dei tecnici sul territorio veneto. Un’intervista imperdibile per tutti gli appassionati di sport e corsa! Guarda subito l’episodio completo! 👇

Benvenuti in un nuovo imperdibile appuntamento con RUN2U! Nella 42ª puntata del 2026, il nostro format di approfondimento sull’atletica leggera incontra una delle figure chiave del movimento italiano: Sergio Baldo, Direttore Tecnico del settore atletica del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Padova e Presidente del Comitato Regionale FIDAL Veneto.

In questa puntata speciale approfondiremo:

🟢 Il mondo Fiamme Oro: la gestione tecnica dei grandi campioni azzurri e l’importanza dei raduni di alto livello (come quello innovativo focalizzato su termalismo e recupero psicofisico alle Terme Euganee).

🟢 Lo sviluppo del movimento in Veneto: l’impegno per la formazione dei tecnici, i nuovi corsi istruttori e l’attenzione rivolta ai giovani talenti e al mondo scolastico.

🟢 Il futuro dell’atletica leggera italiana: sfide, progetti e obiettivi tra pista, strada e grandi manifestazioni internazionali.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa:

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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