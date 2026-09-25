A 48 anni Marco Lingua continua a lanciare il martello e a cercare nuove sfide. Nell’appuntamento del venerdì di Sprint Zone, l’olimpionico e pluricampione italiano racconta a Ferdinando Savarese che cosa lo spinge ad allenarsi e gareggiare dopo 33 anni di carriera.

Parleremo del suo obiettivo di festeggiare i 50 anni in pedana, della forza che ha accompagnato la sua lunga carriera nell’atletica e del prossimo tentativo di record mondiale nello stacco da terra. Un’intervista tra martello, allenamento e voglia di mettersi ancora alla prova.

Ospite: Marco Lingua

Conduce: Ferdinando Savarese

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