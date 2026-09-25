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Una tripla a pochi secondi dalla fine ha riacceso la speranza dell’Italia contro l’Australia. A Basket Base incontriamo Vittoria Blasigh, tra le protagoniste della rimonta sfiorata nello spareggio per i quarti del Mondiale femminile 2026. L’azzurra racconta le emozioni di quella serata e che cosa le ha lasciato la sua prima esperienza mondiale con la Nazionale maggiore.
Dalla maglia azzurra al basket universitario negli Stati Uniti: parliamo del suo percorso in NCAA, della vita da atleta oltre oceano e delle differenze che ha incontrato tra pallacanestro americana ed europea. Spazio anche ai prossimi obiettivi e alla voglia di continuare a crescere, in campo e fuori.
Guarda l’intervista completa e raccontaci nei commenti quale momento del Mondiale azzurro ti è rimasto più impresso.
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